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Злоумышленник расстрелял в Колорадо 10 человек

09:52, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
Злоумышленник расстрелял в Колорадо 10 человек
09:52, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#США\n#гибель людей\n#полиция\n#стрельба
Фото: pixabay.com
67
0

В числе погибших – офицер полиции.

Боулдер. США. 10 человек по последним данным скончались в результате стрельбы, которую открыл преступник в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника полиции Боулдера Мариса Херольда.

На пресс-конференции он рассказал, что в числе погибших – его подчиненный, офицер полиции Боулдера. Известно, что злоумышленника в итоге задержали, во время инцидента он был ранен.

Ранее сообщалось о гибели в результате стрельбы в супермаркете по меньшей мере 6 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала на своей странице в Twitter, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.

09:52, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#США\n#гибель людей\n#полиция\n#стрельба