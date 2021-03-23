Злоумышленник расстрелял в Колорадо 10 человек

В числе погибших – офицер полиции.



Боулдер. США. 10 человек по последним данным скончались в результате стрельбы, которую открыл преступник в супермаркете King Soopers в Боулдере (штат Колорадо, США). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника полиции Боулдера Мариса Херольда.

На пресс-конференции он рассказал, что в числе погибших – его подчиненный, офицер полиции Боулдера. Известно, что злоумышленника в итоге задержали, во время инцидента он был ранен.

Ранее сообщалось о гибели в результате стрельбы в супермаркете по меньшей мере 6 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала на своей странице в Twitter, что президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.