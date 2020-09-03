Больше 40 человек и 5800 коров пропали вместе с судном у берегов Японии

Не исключено, что они стали жертвой тайфуна.



Токио. Япония. Грузовое судно Gulf Livestock, перевозившее домашний скот, пропало у берегов Японии во время прохождения тайфуна «Майсак». Об этом сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на агентство AFP.

Как отмечается, судно следовало из Новой Зеландии в Китай под панамским флагом, на борту находились 43 члена экипажа и 5800 коров.

Gulf Livestock подал сигнал бедствия, после чего исчез в Восточно-Китайском море к западу от острова Осима. Примерно там в тот момент находился центр тайфуна.

Команда скотовоза состояла из 39 граждан Филиппин, двух новозеландцев, одного сингапурца и одного жителя Австралии.

Японская береговая охрана приступила к поискам судна. Пока удалось найти только одного члена экипажа. Мужчина был в спасательном жилете.