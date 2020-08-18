Генконсульство России в Нью-Йорке атаковал злоумышленник

Хулиган является, скорее всего, местным жителем, так как говорит по-английски.



Нью-Йорк. США. К российскому генконсульству в Нью-Йорке стал приходить неизвестный мужчина и швырять камни в окна и машины дипломатов. Хулиганские выходки начались 10 августа и продолжаются по сей день, рассказали «Интерфаксу» в дипмиссии.

Также он выкрикивает угрозы убийством в адрес сотрудников. Судя по тому, что злоумышленник говорит исключительно по-английски, это местный житель, считают дипломаты. Имуществу консульства нанесен значительный ущерб.

В первый день буйного мужчину задержали полицейские, однако вскоре выпустили, и он продолжил терроризировать дипмиссию. Также он ведет себя агрессивно в отношении посетителей консульства.

С тех пор полиция приезжает на вызовы слишком поздно, иногда через полчаса. За это время хулиган успевает ретироваться. Правда, недавно стражи порядка заявили о новом задержании злоумышленника, но пока у дипломатов нет в этом полной уверенности.