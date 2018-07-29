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В Японии тайфун парализовал транспортное сообщение

12:40, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:40, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#транспорт\n#погода\n#Япония\n#тайфун
Фото: pixabay.com
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Скорость ветра тропического шторма может превысить 50 м/с.

Япония. Более 300 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари». Как сообщает газета «Взгляд», также в стране остановили работу скоростных поездов.

Кроме того, жителей префектур Тиба и Канагава предупредили о возможной эвакуации.

Тайфун «Джондари» движется со скоростью 40 км/ч в северо-западном направлении. Он может пройти через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море и достичь берега Корейского полуострова. Скорость ветра центральной части тропического шторма составляет 40 м/с с порывами больше 50 м/с.

Ранее в июле тайфун «Прапирун» принёс в Японию мощные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений. Погибли больше 255 человек, общий ущерб от стихии составил 76,7 млрд иен (около 680 млн долларов).

12:40, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
170
0
#транспорт\n#погода\n#Япония\n#тайфун

 

 

 


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