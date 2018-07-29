В Японии тайфун парализовал транспортное сообщение

Скорость ветра тропического шторма может превысить 50 м/с.

Япония. Более 300 внутренних авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари». Как сообщает газета «Взгляд», также в стране остановили работу скоростных поездов.

Кроме того, жителей префектур Тиба и Канагава предупредили о возможной эвакуации.

Тайфун «Джондари» движется со скоростью 40 км/ч в северо-западном направлении. Он может пройти через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море и достичь берега Корейского полуострова. Скорость ветра центральной части тропического шторма составляет 40 м/с с порывами больше 50 м/с.

Ранее в июле тайфун «Прапирун» принёс в Японию мощные ливни, ставшие причиной оползней и наводнений. Погибли больше 255 человек, общий ущерб от стихии составил 76,7 млрд иен (около 680 млн долларов).