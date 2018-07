Чианграй. Таиланд. В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду. Как сообщает BBC News, детей и их тренера обнаружили живыми накануне вечером.

Им удалось укрыться в одной из пещер, которую еще не заполнила вода. По словам специалистов, юные футболисты истощены и им необходимо доставить чистую воду и продукты питания.

О том, мог ли кто-то из них получить серьезные травмы, пока не сообщается. Детей еще не осмотрели врачи. Кроме того, спасатели попытались организовать для них телефонную связь, чтобы каждый смог поговорить с родителями.

The moment missing Thai boys and their football coach are located over a week after going missing in a cave system Full story: https://t.co/crXaVZejY9 https://t.co/SM8mvfNuic