Дети и их тренер смогли укрыться в одной из пещер, которую еще не заполнила вода.

Чианграй. Таиланд. В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду. Как сообщает BBC News, детей и их тренера обнаружили живыми накануне вечером.

Им удалось укрыться в одной из пещер, которую еще не заполнила вода. По словам специалистов, юные футболисты истощены и им необходимо доставить чистую воду и продукты питания.

О том, мог ли кто-то из них получить серьезные травмы, пока не сообщается. Детей еще не осмотрели врачи. Кроме того, спасатели попытались организовать для них телефонную связь, чтобы каждый смог поговорить с родителями.

BBC Breaking News on Twitter The moment missing Thai boys and their football coach are located over a week after going missing in a cave system Full story: https://t.co/crXaVZejY9 https://t.co/SM8mvfNuic

На данный момент специалисты пытаются откачать воду из пещер горного парка. Однако пока им не удается снизить ее до необходимого уровня. Пещеры продолжают затопляться из-за сильных дождей.

Предполагается, что вывести футбольную команду из пещеры можно с помощью водолазов. В частности, дети могут проплыть к выходу вместе с ними. Однако специалисты считают, что темные своды пещер и мутная вода станут угрозой для их жизни.

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала в Таиланде в конце июня. Поисково-спасательная операция длиться порядка 9 дней. В ней активное участие принимают американские военные и британские дайверы.