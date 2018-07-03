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В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

11:42, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
11:42, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
567
0
#дети\n#футбол\n#Таиланд\n#поиск\n#экскурсия\n#спасение
Фото: bbc.com
567
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Дети и их тренер смогли укрыться в одной из пещер, которую еще не заполнила вода.

Чианграй. Таиланд. В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду. Как сообщает BBC News, детей и их тренера обнаружили живыми накануне вечером.   

Им удалось укрыться в одной из пещер, которую еще не заполнила вода. По словам специалистов, юные футболисты истощены и им необходимо доставить чистую воду и продукты питания.  

О том, мог ли кто-то из них получить серьезные травмы, пока не сообщается. Детей еще не осмотрели врачи. Кроме того, спасатели попытались организовать для них телефонную связь, чтобы каждый смог поговорить с родителями.  

BBC Breaking News on Twitter

The moment missing Thai boys and their football coach are located over a week after going missing in a cave system Full story: https://t.co/crXaVZejY9 https://t.co/SM8mvfNuic

На данный момент специалисты пытаются откачать воду из пещер горного парка. Однако пока им не удается снизить ее до необходимого уровня. Пещеры продолжают затопляться из-за сильных дождей.  

Предполагается, что вывести футбольную команду из пещеры можно с помощью водолазов.  В частности, дети могут проплыть к выходу вместе с ними. Однако специалисты считают, что темные своды пещер и мутная вода станут угрозой для их жизни.  

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала в Таиланде в конце июня. Поисково-спасательная операция длиться порядка 9 дней. В ней активное участие принимают американские военные и британские дайверы.

11:42, 03 июля, 2018
Александра Бобрович
567
0
#дети\n#футбол\n#Таиланд\n#поиск\n#экскурсия\n#спасение

 

 

 


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