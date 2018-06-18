В Польше туристический автобус съехал в кювет: два человека погибли, 16 пострадали

По предварительным данным, автобус выехал на «встречку», а затем перевернулся.

Константиново. Польша. Туристический автобус съехал в кювет в Польше. Как сообщает издание Pomorska.pl, авария произошла на трассе вблизи города Константиново.

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Всего в салоне автобуса находились 50 человек. Из них двое погибли, еще 16 пострадали. Пока не сообщается, из каких стран могли быть ехавшие в нем туристы.

По предварительным данным, транспортное средство выехало на «встречку», а затем перевернулось. На данный момент причины аварии выясняются.

На месте ДТП работают 6 пожарных бригад и два вертолета. Трасса закрыта для проезда автомобилей.