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В Польше туристический автобус съехал в кювет: два человека погибли, 16 пострадали

12:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
12:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
97
0
#ДТП\n#люди\n#дорога\n#туристы\n#Польша\n#автобус
Фото: pomorska.pl
97
0

По предварительным данным, автобус выехал на «встречку», а затем перевернулся.

Константиново. Польша. Туристический автобус съехал в кювет в Польше. Как сообщает издание Pomorska.pl, авария произошла на трассе вблизи города Константиново.  

Gazeta Pomorska on Twitter

Всего в салоне автобуса находились 50 человек. Из них двое погибли, еще 16 пострадали. Пока не сообщается, из каких стран могли быть ехавшие в нем туристы.  

По предварительным данным, транспортное средство выехало на «встречку», а затем перевернулось. На данный момент причины аварии выясняются.  

На месте ДТП работают 6 пожарных бригад и два вертолета. Трасса закрыта для проезда автомобилей.

12:20, 18 июня, 2018
Александра Бобрович
97
0
#ДТП\n#люди\n#дорога\n#туристы\n#Польша\n#автобус

 

 

 


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