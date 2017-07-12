В США полицейские освободили медвежонка от пластиковой банки на голове

Зверь не пострадал, а вместо благодарности тут же убежал в лес.

Ла-Верн. США. Калифорнийские полицейские выручили медвежонка, который засунул голову в пластиковую банку. Зверь не мог избавиться от нее самостоятельно, пишет Лента.ру.

Операцию по спасению стражи порядка сняли на видео, которое разместили в соцсетях. С 8 июля его просмотрели более 73 тысяч пользователей.

Сообщается, что в результате происшествия зверь не получил травм. После освобождения он тут же задал стрекача в ближайшие заросли.