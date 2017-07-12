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      В США полицейские освободили медвежонка от пластиковой банки на голове

      18:55, 12 июля, 2017
      Новичок
      18:55, 12 июля, 2017
      Новичок
      108
      0
      #США\n#животные\n#видео\n#природа\n#медведи
      Фото: pixabay.com
      108
      0

      Зверь не пострадал, а вместо благодарности тут же убежал в лес.  

      Ла-Верн. США. Калифорнийские полицейские выручили медвежонка, который засунул голову в пластиковую банку. Зверь не мог избавиться от нее самостоятельно, пишет Лента.ру.  

      Операцию по спасению стражи порядка сняли на видео, которое разместили в соцсетях. С 8 июля его просмотрели более 73 тысяч пользователей.  

      Сообщается, что в результате происшествия зверь не получил травм. После освобождения он тут же задал стрекача в ближайшие заросли.

      Police Free Bear Cub With Head Stuck in Plastic Jug
      18:55, 12 июля, 2017
      Новичок
      108
      0
      #США\n#животные\n#видео\n#природа\n#медведи

       

       

       

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