20 прихожан зарезал и забил дубиной смотритель храма в Пакистане

Еще четыре человека ранены.

Пакистан. Смотритель храма в пакистанском городе Саргодха провинции Пенджаб вместе с сообщниками забил дубиной и зарезал минимум 20 прихожан. Как пишет Lenta.ru, еще четверо ранены.

По данным местной полиции, Абдул Вахид приглашал жертв в храм по телефону, принимал их в отдельной комнате, где угощал гостей едой с подмешанными сильнодействующими наркотиками. После он раздевал людей и избивал дубиной или резал мачете.

«50-летний Абдул Вахид признался, что убил этих людей, потому что думал, что они хотят покончить с ним. У подозреваемого четко прослеживается паранойя и психоз», - сказал начальник местной полиции Зульфикар Хамид.