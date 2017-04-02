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      20 прихожан зарезал и забил дубиной смотритель храма в Пакистане

      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      272
      0
      #смерть\n#Пакистан\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      272
      0

      Еще четыре человека ранены.

      Пакистан. Смотритель храма в пакистанском городе Саргодха провинции Пенджаб вместе с сообщниками забил дубиной и зарезал минимум 20 прихожан. Как пишет Lenta.ru, еще четверо ранены.

      По данным местной полиции, Абдул Вахид приглашал жертв в храм по телефону, принимал их в отдельной комнате, где угощал гостей едой с подмешанными сильнодействующими наркотиками. После он раздевал людей и избивал дубиной или резал мачете.

      «50-летний Абдул Вахид признался, что убил этих людей, потому что думал, что они хотят покончить с ним. У подозреваемого четко прослеживается паранойя и психоз», - сказал начальник местной полиции Зульфикар Хамид.

      13:00, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      272
      0
      #смерть\n#Пакистан\n#убийство
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