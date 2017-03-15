Шторм движется из северной части Новой Англии и северной части штата Нью-Йорк в Канаду.

США. Семь человек погибли во время снежного шторма в США и Канаде. Как пишет Газета, буря разыгралась в трех штатах на северо-востоке Соединенных штатов.

14 марта национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайное положение в штатах Мэн, Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут из-за снежного шторма.

Шторм движется из северной части Новой Англии и северной части штата Нью-Йорк в Канаду.

Ранее сообщалось, что жертвами снежного шторма в США и Канаде стали пять человек.