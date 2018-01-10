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      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      18:43, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      18:43, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      407
      0
      #США\n#Hi-Tech\n#одежда\n#техника\n#изобретения
      Фото: pixabay.com
      407
      0

      Кроме того, белье может управлять «умным» домом и даже подбирать музыку по настроению владельца.  

      Вашингтон. США. Американская компания Myant начала принимать заказы на покупку своей инновационной разработки - смарт-трусов. Как сообщает портал «Виста-Ньюс», коллекция «умного» белья получила название Skiin.   

      Новинка может эффективно контролировать процессы, происходящие в организме своего носителя. Для этого она снабжена сенсорами и датчиками, которые постоянно замеряют температуру, пульс, артериальное давление, уровень физической нагрузки и даже потоотделение. Информация об этом поступает на специальное приложение смартфона.   

      Кроме того, «умные» трусы могут контролировать «умный дом», если он есть у их хозяина. В соответствии с температурой тела владельца, бельё Skiin регулирует подачу тепла в помещение.

      Также трусы готовы подобрать музыкальный плейлист, соответствующий биоритмам владельца.   

      Изделие рассчитано на людей всех полов и возрастов. Стоимость супер-трусов, в зависимости от наличия опций, составит от 279 до 349 долларов.

      18:43, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      407
      0
      #США\n#Hi-Tech\n#одежда\n#техника\n#изобретения

       

       

       

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