В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

Кроме того, белье может управлять «умным» домом и даже подбирать музыку по настроению владельца.

Вашингтон. США. Американская компания Myant начала принимать заказы на покупку своей инновационной разработки - смарт-трусов. Как сообщает портал «Виста-Ньюс», коллекция «умного» белья получила название Skiin.

Новинка может эффективно контролировать процессы, происходящие в организме своего носителя. Для этого она снабжена сенсорами и датчиками, которые постоянно замеряют температуру, пульс, артериальное давление, уровень физической нагрузки и даже потоотделение. Информация об этом поступает на специальное приложение смартфона.

Кроме того, «умные» трусы могут контролировать «умный дом», если он есть у их хозяина. В соответствии с температурой тела владельца, бельё Skiin регулирует подачу тепла в помещение.

Также трусы готовы подобрать музыкальный плейлист, соответствующий биоритмам владельца.

Изделие рассчитано на людей всех полов и возрастов. Стоимость супер-трусов, в зависимости от наличия опций, составит от 279 до 349 долларов.