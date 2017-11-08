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      Сообщения в Twitter станут длиннее в 2 раза

      10:34, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:34, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      127
      0
      #интернет\n#США\n#социальные сети\n#Twitter\n#письма
      Фото: pixabay.com
      127
      0

      Социальная сеть ввела новую функцию, позволяющую отправлять посты объемом в 280 символов.  

      Сан-Франциско. США. Максимальный объем сообщений в Twitter увеличился до 280 символов – против прежних 140. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление в официальном аккаунте компании. 

      В нем говорится, что новая функция позволяет размещать в микроблоге сообщения объемом вдвое больше лимита.   

      Напомним, о планах увеличить предельно допустимую длину твитов компания сообщала в конце сентября. К этому ее побудили жалобы пользователей, не способных выражать свои мысли лаконично. На первых порах новая функция была протестирована группой добровольцев. 

      Как уже сообщалось, новшество не коснется пользователей, пишущих на японском, китайском и корейском языках. Иероглифическая письменность позволяет передавать вдвое больше информации, чем алфавитная, считают в руководстве соцсети.

      10:34, 08 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      127
      0
      #интернет\n#США\n#социальные сети\n#Twitter\n#письма

       

       

       

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