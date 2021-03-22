В Еврокомиссии раздумали применять «Спутник V» на территории ЕС

В то же время Евросоюз может выделить России мощности одного-двух заводов для выпуска данного препарата.



Брюссель. Бельгия. Страны Евросоюза не нуждаются в российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Reuters.

Чиновник пояснил, что в Европе производится достаточно вакцин, чтобы создать массовый иммунитет от COVID-19 к середине лета 2020 года.

В эфире телеканала TF1 Бретон уточнил, что каждый месяц в ЕС производится до 150 млн доз вакцин от коронавируса. К июлю их будет выпущено 300-350 млн. Ко Дню взятия Бастилии, который отмечается 14 июля во Франции, препарата будет достаточно, чтобы получить коллективный иммунитет во всех странах Евросоюза.

Еврокомиссар даже выразил готовность предоставить России мощности одного или двух заводов, чтобы помочь с производством собственных препаратов.

Напомним, Тьерри Бретон и ранее не исключал возможность выпуска «Спутник V» в ЕС. А по данным Reuters, недавно лидеры стран Евросоюза даже негласно обсуждали возможность договориться с Россией о поставках и совместном производстве данной вакцины. Эта информация просочилась в прессу на фоне нередких случаев тромбоза при использовании британско-шведской вакцины AstraZeneca и отказами многих стран от ее применения. В итоге 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность продукции AstraZeneca, хотя и не опровергло полностью вероятность возникновения тромбов после введения ее в организм. Между тем Россия предложила комбинировать британско-шведскую вакцину со «Спутник V».