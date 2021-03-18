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Канцлер Австрии вступился за Sputnik V и другие иностранные вакцины

10:36, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
Канцлер Австрии вступился за Sputnik V и другие иностранные вакцины
10:36, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Россия\n#Австрия\n#Евросоюз\n#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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В настоящее время российский препарат одобрили для применения порядка 50 стран, включая Венгрию и Словакию.

Вена. Австрия. Евросоюз должен допустить к использованию все вакцины от коронавируса, включая Sputnik V. Об этом заявил в телеэфире канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет «Интерфакс».

«Я призываю к тому, чтобы ответственное агентство в Европе сделало все возможное для того, чтобы как можно скорее были допущены все возможные вакцины», - приводит агентство слова, которыми политик ответил на вопрос о российском препарате в интервью австрийскому телеканалу OE 24.

Тем временем о вакцине Sputnik V положительно высказался член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон. Он не исключил возможность выпуска препарата в странах Евросоюза.

Напомним, по данным Reuters, лидеры стран Евросоюза негласно уже начали обсуждать возможность договориться с Россией о поставках и совместном производстве Sputnik V. Согласно полученным журналистами сведениям, выпуск препарата может быть налажен в Италии.

В настоящее время Sputnik V зарегистрировали в 50 странах с общим населением 1,3 млрд человек. В Евросоюзе первой страной, которая применяет российскую вакцину, стала Венгрия, также партию препарата приобрела Словакия.

10:36, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
242
0
#Россия\n#Австрия\n#Евросоюз\n#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#вакцинация