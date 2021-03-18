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Секрет высокой передаваемости новых штаммов COVID-19 раскрыли в США

13:11, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
Секрет высокой передаваемости новых штаммов COVID-19 раскрыли в США
13:11, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#США\n#наука\n#медицина\n#ученые\n#врачи\n#коронавирус\n#открытие
Фото: pixabay.com
158
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Оказалось, все дело – в шипах, которыми они цепляются за клетки человеческого организма.

Бостон. США. Стало известно, почему британский, южноафриканский и бразильский варианты коронавируса более активно передаются от человека к человеку. Открытие сделала группа медиков из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Medical Xpress.

Исследование показало, что у трех указанных штаммов белки-шипы, которыми они прикрепляются к клеткам человеческого организма, более стабильны. Функциональными у них являются до 90% таких «приспособлений», тогда как у первоначально распространявшейся разновидности COVID-19 – только половина.

Это говорит о том, что при разработке вакцин и лекарств от новых штаммов следует учитывать данную особенность их строения, отметили авторы исследования.

Напомним, недавно стало известно о первых случаях заражения россиян южноафриканским штаммом коронавируса. Кроме того, на этой неделе французские ученые открыли новую разновидность COVID-19 – бретонский штамм.

 

13:11, 18 марта, 2021
Евгений Кандаков
158
0
#США\n#наука\n#медицина\n#ученые\n#врачи\n#коронавирус\n#открытие