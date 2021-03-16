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Южноафриканский штамм коронавируса пришел в Россию

10:13, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
Южноафриканский штамм коронавируса пришел в Россию
10:13, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
323
0
#Роспотребнадзор\n#здоровье\n#медицина\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
323
0

Он отличается более высокой заразностью и устойчивостью к антителам.

Москва. Первые 2 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса зарегистрированы в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Выявлены также 16 случаев других мутаций COVID-19.

Как пишет «Российская газета», южноафриканский штамм был выделен в декабре 2020 года. Он отличается более высокой скоростью передачи от человека к человеку и более высокой устойчивостью к воздействию антител.

Отмечается, что еще неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что южноафриканского вируса в нашей стране пока не обнаружено.

10:13, 16 марта, 2021
Евгений Кандаков
323
0
#Роспотребнадзор\n#здоровье\n#медицина\n#коронавирус