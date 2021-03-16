Южноафриканский штамм коронавируса пришел в Россию

Он отличается более высокой заразностью и устойчивостью к антителам.



Москва. Первые 2 случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса зарегистрированы в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Выявлены также 16 случаев других мутаций COVID-19.

Как пишет «Российская газета», южноафриканский штамм был выделен в декабре 2020 года. Он отличается более высокой скоростью передачи от человека к человеку и более высокой устойчивостью к воздействию антител.

Отмечается, что еще неделю назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что южноафриканского вируса в нашей стране пока не обнаружено.