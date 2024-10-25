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Новый кинозал откроется в Каракулино до конца года

08:30, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новый кинозал откроется в Каракулино до конца года
08:30, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Каракулино\n#ремонт\n#открытие
Источник фото: министерство культуры Удмуртии
27
0

Зал рассчитан на 270 посадочных мест.

Ижевск. Удмуртия. Новый кинозал появится в Каракулино до конца года. Об этом сообщает министерство культуры Удмуртии.

В рамках подготовки к открытию проводится косметический ремонт помещения — стены уже покрасили и частично заменили пол. Кроме того, подписан договор на поставку необходимого оборудования, в том числе — 144 кресел для зрителей. Всего в кинозале предусмотрено 270 мест, поэтому в дальнейшем планируется закупить оставшиеся кресла за счёт муниципального бюджета.

«Открытие кинозалов в сельских населенных пунктах стало настоящим событием для всех жителей районов. Дети и взрослые смогут посещать киносеансы, приобщаться к киноискусству и расширять свой кругозор», — поделился министр культуры Владимир Соловьев.

Располагаться новый кинозал будет в Каракулинском районном центре культуры по адресу: улица Кирьянова, 12.

08:30, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#Каракулино\n#ремонт\n#открытие