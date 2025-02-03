Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылся новый теннисный корт. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

«Проект реализован в Устиновском районе по принципу государственно-частного партнёрства. Заниматься здесь могут и профессиональные игроки, и начинающие. Будут работать детские секции», — рассказал градоначальник.

Для спортсменов здесь обустроены три больших корта, разминочная зона и зоны забегов, а также раздевалки и душевые. Напомним, ранее сообщалось, что в объекте будет два больших корта с зонами для забега.

Кроме того, глава города отметил, что в конце 2025 года также в Устиновском районе откроется дворец единоборств.