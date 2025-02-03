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Теннисный корт открылся в Устиновском районе Ижевска

15:20, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Теннисный корт открылся в Устиновском районе Ижевска
15:20, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#Ижевск\n#открытие\n#теннис
Источник фото: Дмитрий Чистяков
115
0

Здесь смогут заниматься как профессионалы, так и начинающие игроки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылся новый теннисный корт. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

«Проект реализован в Устиновском районе по принципу государственно-частного партнёрства. Заниматься здесь могут и профессиональные игроки, и начинающие. Будут работать детские секции», — рассказал градоначальник.

Для спортсменов здесь обустроены три больших корта, разминочная зона и зоны забегов, а также раздевалки и душевые. Напомним, ранее сообщалось, что в объекте будет два больших корта с зонами для забега.

Кроме того, глава города отметил, что в конце 2025 года также в Устиновском районе откроется дворец единоборств

15:20, 03 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#Ижевск\n#открытие\n#теннис