Кабинет для разноплановой помощи беременным заработал в Воткинской районной больнице

Воткинск. Удмуртия. Кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам заработал в Воткинской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба 1 РКБ.

В новом кабинете беременные женщины смогут получить помощь, если они столкнулись с психологическими трудностями или находятся в ситуации репродуктивного выбора. Отмечается, что за 2023 год благодаря работе специалистов 28 женщин приняли решение о сохранении беременности.

Благодаря поддержке удмуртских предпринимателей и фонду АНО «Мамина радость» кабинет удалось оснастить всем необходимым.