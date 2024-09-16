Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Кабинет для разноплановой помощи беременным заработал в Воткинской районной больнице

08:30, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Кабинет для разноплановой помощи беременным заработал в Воткинской районной больнице
08:30, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#1 РКБ\n#открытие\n#беременность
Фото: БУЗ УР 1 РКБ
47
0

Здесь беременные женщины, столкнувшиеся с разными проблемами, смогут обсудить всё со специалистами.

Воткинск. Удмуртия. Кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам заработал в Воткинской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба 1 РКБ.

В новом кабинете беременные женщины смогут получить помощь, если они столкнулись с психологическими трудностями или находятся в ситуации репродуктивного выбора. Отмечается, что за 2023 год благодаря работе специалистов 28 женщин приняли решение о сохранении беременности.

Благодаря поддержке удмуртских предпринимателей и фонду АНО «Мамина радость» кабинет удалось оснастить всем необходимым.

08:30, 16 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
47
0
#1 РКБ\n#открытие\n#беременность