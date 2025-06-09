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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле завершили благоустройство набережной Камы в рамках проекта «Сарапульские острова»

12:40, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле завершили благоустройство набережной Камы в рамках проекта «Сарапульские острова»
12:40, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
751
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#открытие
Источник фото: vk.com/vmshestakov
751
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Обновлённое пространство открыли в первые выходные июня.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле открыли новое общественное пространство — «Сарапульские острова». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков. 

Напомним, что проект благоустройства участка набережной реки Камы до лодочной станции выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022 году. Работы стартовали в 2023 году. Здесь обустроили просторные дорожки для прогулок, площадку для пляжного волейбола, мангальную зону, установили спортивные снаряды и шезлонги. Появился музей на понтоне

«Мы постарались сделать набережную удобной для всех — и для семей с детьми, и для активной молодежи, и для тех, кто любит спокойный отдых. <...> Получилось очень уютно и комфортно — идеальное место для отдыха у воды!», — отметил Виктор Шестаков. 

Отмечается, что купание здесь не предусмотрено, поэтому гостям и жителям Сарапула нужно соблюдать правила безопасности. 

Виктор Шестаков рассказал, что гости, которые побывали в новом пространстве, заявили, что такого места нет больше ни в одном городе Удмуртии. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:40, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
751
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#общественные пространства\n#открытие