Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле открыли новое общественное пространство — «Сарапульские острова». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

Напомним, что проект благоустройства участка набережной реки Камы до лодочной станции выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022 году. Работы стартовали в 2023 году. Здесь обустроили просторные дорожки для прогулок, площадку для пляжного волейбола, мангальную зону, установили спортивные снаряды и шезлонги. Появился музей на понтоне.

«Мы постарались сделать набережную удобной для всех — и для семей с детьми, и для активной молодежи, и для тех, кто любит спокойный отдых. <...> Получилось очень уютно и комфортно — идеальное место для отдыха у воды!», — отметил Виктор Шестаков.

Отмечается, что купание здесь не предусмотрено, поэтому гостям и жителям Сарапула нужно соблюдать правила безопасности.

Виктор Шестаков рассказал, что гости, которые побывали в новом пространстве, заявили, что такого места нет больше ни в одном городе Удмуртии.