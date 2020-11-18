Коронавирус заставил власти Турции ввести комендантский час

Такая мера будет действовать по выходным.



Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел новые меры по борьбе с распространением COVID-19. Как пишет РБК, среди них – комендантский час.

Он будет действовать в выходные. Свободное передвижение в эти дни будет ограничено за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00.

Также на совещании президента Турции с правительством было решено не открывать до Нового года школы, которые ранее закрылись на осенние каникулы. Учеба будет организована удаленно.

Кроме того, власти распорядились закрыть до конца года все кинотеатры в стране.

Напомним, ранее мэр Стамбула призвал закрыть город для посещения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В целом в стране заразилось новой инфекцией более 421 тыс. человек, скончались около 12 тыс. пациентов, вылечились 356 тыс.