Мэр Стамбула потребовал изолировать город

Бывшая столица стала главным рассадником COVID-19 в стране.



Стамбул. Турция. Закрыть Стамбул для посещения потребовал мэр города Экрем Имамоглу. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на турецкое издание Diken.

Градоначальник заявил, что мегаполис необходимо полностью изолировать от внешнего мира на 2-3 недели, поскольку заболеваемость COVID-19 вышла из-под контроля. Количество умерших в Стамбуле достигло на минувшей неделе 164 человек в сутки. Имамоглу подчеркнул, что «действовать надо очень быстро».

В Минздраве Турции признают, что порядка 40% всех случаев заражения коронавирусом в стране приходятся на бывшую столицу. В целом с начала пандемии в стране было выявлено более 414 тысяч случаев COVID-19, более 353 тысяч пациентов удалось вылечить, 11 507 человек умерли.