Коронавирусных туристов в аэропорту Дубая будут искать собаки

Благодаря острому нюху, животные находят COVID-19 с вероятностью 92%.



Дубай. Объединенные Арабские Эмираты. Власти ОАЭ применят для выявления больных коронавирусной инфекцией в аэропорту Дубая специально обученных собак. Об этом сообщает телеканал «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.

Эти животные способны «вынюхивать» коронавирусных пассажиров с вероятностью 92 %. Для тренировки используются образцы пота человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Также отмечается, что собаки будут работать дистанционно, не вступая в контакт с пассажирами.

Добавим, авиасообщение с ОАЭ Россия пока не возобновила.