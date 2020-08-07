Житель северного Китая скончался от чумы

Деревню, где жил заразившийся мужчина, закрыли для посещений.



Хух-Хото. Китай. Чума стала причиной смерти мужчины из Внутренней Монголии (область на севере Китая). Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что речь идет о чуме кишечного типа. Местные власти объявили в районе третий уровень предупреждения, который будет действовать до конца года.

С умершим тесно контактировали 9 человек, их изолировали. Тесты на чуму у всех отрицательные, подозрительных симптомов или патологий не обнаружено. Также проверили всех жителей деревни, в которой жил заболевший. И у них тесты на чуму оказались отрицательными. Тем не менее, деревню закрыли для посещения.

Напомним, локальные вспышки бубонной чумы были зафиксированы в июле 2020 года в Монголии и Китае. Во всех случаях пострадавшие заразились, употребляя мясо сурков. Меры по предотвращению распространения бубонной чумы предприняты в соседних с Китаем и Монголией регионах России. Так, в Бурятии сурков проверили на наличие инфекции, а в Алтайском крае запретили охоту на этих грызунов.