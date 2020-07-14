Подросток из Монголии съел сурка и умер от бубонной чумы

Мелкие степные животные являются переносчиками данного заболевания.



Улан-Батор. Монголия. Первый летальный исход от бубонной чумы зафиксирован в Монголии. Как сообщает РенТВ со ссылкой на агентство Синьхуа, на западе страны скончался 15-летний юноша.

Лабораторный анализ подтвердил, что причиной смерти стала бубонная чума. Подросток умер по пути в больницу. За три дня до смерти вместе с друзьями он пообедал мясом сурка. Эти грызуны являются разносчиками опасной болезни.

Других участников трапезы поместили на карантин.

Напомним, о первых случаях заражения бубонной чумой в Монголии стало известно в начале июля. Все заболевшие ели сурчиное мясо. Тогда же был выявлен первый случай бубонной чумы в Китае.

В связи с этим в приграничных с Монголией российских регионах реализуются профилактические меры: в Алтайском крае запретили охоту на сурков, а в Бурятии проводят массовые проверки грызунов на наличие возбудителей бубонной чумы.