Санврачи Бурятии проверили на чуму грызунов в приграничных с Монголией районах

В соседнем государстве несколько человек заразились опасной болезнью после употребления в пищу мяса сурка.



Улан-Удэ. Бурятия. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Бурятии провели зоолого-эпизоотологическое обследование грызунов на границе с Монголией. Как сообщает пресс-служба ведомства, это связано со вспышкой чумы в соседнем государстве.

Напомним, в начале июля случаи заражения были отмечены в Монголии и Китае. Как предполагают медики, они вызваны употреблением в пищу сырого мяса сурков. При этом в Монголии бубонную чуму регистрируют в приграничных с Россией аймаках (районах).

По предварительным данным, больных грызунов на территории Бурятии не выявлено. Тем не менее, на территории республики реализуется оперативный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения чумы. Его разработали специалисты Управления Роспотребнадзора по региону совместно с республиканским министерством здравоохранения, Управлением ветеринарии, государственными контрольными органами в пунктах пропуска через государственную границу и другими заинтересованными ведомствами.

Министерству туризма Бурятии рекомендовано в постоянном режиме проводить работу с компаниями и индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере туризма на территории республики по обязательному информированию граждан, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.