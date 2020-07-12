На Алтае запретили охоту на сурков из-за угрозы чумы

В регионе работает противочумная станция.





Горно-Алтайск. Алтайский край. Жителям Алтая запретили охотиться на сурков, так как грызуны могут быть переносчиками чумы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал «Алтайская правда».

С населением, занятым выпасом скота вблизи монгольской границы, ведут профилактические беседы. В регионе работает противочумная станция.

Напомним, что вспышку бубонной чумы зафиксировали в граничащей с Россией Западной Монголии. Предварительной причиной стало употребление в пищу мяса сурков.