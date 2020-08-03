Руками не трогать: в Турции теперь нельзя самому брать еду за шведским столом

Раздачу будет осуществлять персонал.



Анталья. Турция. Власти Турции потребовали от владельцев гостиниц изменить правила обслуживания туристов. Теперь за шведским столом еду в тарелки будут раскладывать сотрудники, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сама система all inclusive («все включено») и стандарты питания в гостиницах сохранятся в прежнем виде. Однако шведский стол будет работать несколько иначе, чем привыкли многие туристы. Еду и тарелки принесут по заказу клиента из буфета. При этом посуду и столовые приборы будут дезинфицировать в рамках особых правил, разработанных Минздравом Турции.

Сурури Чорабатыр пояснил, что цель нововведений – обезопасить гостей и работников туриндустрии от риска заразиться коронавирусом. Также он заверил, что персонал прошел соответствующее обучение. Также, по его словам, в Турции действуют масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Напомним, с 1 августа в России возобновилось авиасообщение с Турцией. Первые две недели рейсы осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону только в два города – Анкару и Стамбул. С 15 августа можно будет летать напрямую в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.