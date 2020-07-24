Голикова назвала страны, в которые можно будет лететь с 1 августа

Всего их три, они находятся в Европе, Азии и Африке.



Москва. Первые международные рейсы, которые начнут осуществлять российские авиакомпании с 1 августа, будут направлены в 3 государства – Великобританию, Турцию и Танзанию. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, в Великобританию можно будет приобрести авиабилеты до Лондона. В Турции с 1 августа россиян начнут принимать аэропорты Анкары и Стамбула, а с 10 августа возобновится сообщение с центрами курортного отдыха - Антальей, Бодрумом и Даламаном.

Кроме того, с 1 августа можно будет слетать в танзанийский Занзибар, отметила Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, сообщение возобновляется на взаимной основе. Страны выбирались в соответствии с выработанными ранее специальными критериями. Это, в частности, не более 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% суточного прироста новых случаев за 2 недели и коэффициент распространения COVID-19 не более единицы в течение 7 дней.

Напомним, 24 июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Первые рейсы будут отправляться из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.