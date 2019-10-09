В Великобритании откроется первая клиника для лечения игровых зависимостей

Персонал будет состоять из психологов, терапевтов и психиатров.

Великобритания. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) откроет в стране первую спецклинику для лечения пациентов с игровой зависимостью. Об этом пишет News.ru.

Получить помощь смогут игроманы в возрасте 13-25 лет.

«Потребности в здравоохранении постоянно меняются, поэтому NHS никогда не должна стоять на месте. Эта новая услуга является ответом на возникающую проблему», — заявил исполнительный директор службы Саймон Стивенс.

Отмечается, что пациентов будут принимать как лично, так и через Skype. Для помощи зависимым в штат войдут клинические психологи, терапевты и психиатры, специализирующиеся на лечении детей и молодёжи.

Как напоминает портал, в конце мая 2019 года ВОЗ официально признал игроманию психическим расстройством.