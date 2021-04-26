Гонконгские роботы помогают прокачать навыки общения детям с аутизмом

В Гонконге разработали роботов, помогающих детям с аутизмом.

Гонконгский профессор разработал программу обучения, использующую роботов-актеров, чтобы помочь детям с аутизмом повысить социальные навыки.

Программа робота для лечения аутизма разработана для людей от 3 до 18 лет и направлена на социализацию детей и урегулирование проблем таких как: конфликты и издевательства. Как пишет Reuters.com, роботы взаимодействуют с детьми посредством ролевых игр и вербального общения.

Типичное занятие предполагает, что два маленьких робота разыгрывают сценарий общения, помогая детям увидеть разницу между удовлетворительным поведение и неприемлемым. Более чем 20 некоммерческих групп, финансируемых правительством и государственными школами в Гонконге и Макау, приняли участие в программе. «Мы верим, что RABI (программа адаптации – прим. ред.) поможет детям с аутизмом улучшить их навыки общения, а также повысит уровень их жизни», - сообщила участница эксперимента.

41-летняя Муза Вонг рассказала, что её 5- летняя дочь участвовала в программе семь месяцев, и её социальные и коммуникативные навыки значительно улучшились. «У неё появилась социальная жизнь», - поделилась Вонг.

Подготовил Савин Данил, лауреат конкурса «Перевод в поле многоязычия»