На Украине приняли закон, ограничивающий преподавание в школах на русском языке

Несколько больше времени оставили для языков стран Евросоюза.



Киев. Украина. Депутаты Верховной Рады Украины приняли в целом законопроект «О полном общем среднем образовании». Голосование состоялось 16 января, сообщает «Интерфакс».

В документе предусмотрено преподавание в школах на государственном (украинском) языке в объеме не менее 80% учебного времени для детей и подростков, принадлежащих к национальным меньшинствам, языки которых не являются официальными языками Европейского Союза. К таким относятся, в частности, русские жители страны.

Если же родной язык школьников употребляется в странах Евросоюза (например, венгерский), то закон позволяет преподавать им на украинском не менее 20% учебного времени в 5 классе. Далее предполагается ежегодное увеличение объема преподавания на мове (не меньше 40% в 9-м классе). Профильное среднее образование такие ученики получат на государственном языке в объеме не менее 60% учебного времени.