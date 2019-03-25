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Собор Святой Софии в Турции может изменить свой статус с музея на мечеть

11:00, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
11:00, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Турция\n#музей\n#новости\n#Стамбул
Фото: pixabay.com
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Данное изменение позволит посещать сооружение бесплатно.

Стамбул. Турция. Статус собора Святой Софии в Стамбуле могут заменить с музея на мечеть. Как пишут «Известия», с таким предложением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такое изменение позволит туристам посещать собор бесплатно. Сейчас вход туда стоит около 10 долларов.

Собор Святой Софии в Константинополе был самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей.

В мае 2017 года группа мусульман призвала вновь превратить в мечеть храм, бывший на протяжении 1000 лет наиболее крупной в мире христианской святыней.

11:00, 25 марта, 2019
Диана Ворончихина
31
0
#культура\n#Турция\n#музей\n#новости\n#Стамбул

 

 

 


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