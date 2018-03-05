При этом на втором и третьем месте, по их мнению, расположатся исполнители из Болгарии и Чехии.

Женева. Швейцария. Букмекеры отдали победу на «Евровидении-2018» певице из Эстонии. Как пишет РТ, на музыкальном конкурсе с песней La Forza на итальянском языке страну представит оперная певица Элина Нечаева.

ELINA NECHAYEVA - "La forza" / EESTI LAUL 2018 FINAAL

При этом на втором и третьем месте, по мнению букмекеров, расположатся исполнители из Болгарии и Чехии. Кто и с какой песней выступит от болгар пока неизвестно, так как там еще не завершился национальный отбор, когда как от Чехии на «Евровидении» выступит Миколас Йозеф с композицией Lie to Me.

В пятерку лучших также войдут финская певица Саара Аалто и испанский дуэт Alfred and Amaia с песней Tu Cancion. В середине турнирной таблицы окажутся исполнители из Швеции и Австралии.

Юлия Самойлова, которая в Лиссабоне представит Россию, по мнению букмекеров, займет лишь 8-е место. Первую десятку по итогам «Евровидения» замкнут Нидерланды и Германия.

Напомним, в конце января стало известно, что Юлия Самойлова определилась с песней, которую она споет на «Евровидении-2018».