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Букмекеры отдали победу на «Евровидении-2018» певице из Эстонии

11:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
11:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
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#Евровидение\n#конкурс\n#Эстония\n#победы\n#букмекеры\n#ставка\n#Португалия
Фото: vk.com
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При этом на втором и третьем месте, по их мнению, расположатся исполнители из Болгарии и Чехии.

Женева. Швейцария. Букмекеры отдали победу на «Евровидении-2018» певице из Эстонии. Как пишет РТ, на музыкальном конкурсе с песней La Forza на итальянском языке страну представит оперная певица Элина Нечаева.   

ELINA NECHAYEVA - "La forza" / EESTI LAUL 2018 FINAAL

При этом на втором и третьем месте, по мнению букмекеров, расположатся исполнители из Болгарии и Чехии. Кто и с какой песней выступит от болгар пока неизвестно, так как там еще не завершился национальный отбор, когда как от Чехии на «Евровидении» выступит Миколас Йозеф с композицией Lie to Me.  

В пятерку лучших также войдут финская певица Саара Аалто и испанский дуэт  Alfred and Amaia с песней Tu Cancion.  В середине турнирной таблицы окажутся исполнители из Швеции и Австралии.  

Юлия Самойлова, которая в Лиссабоне представит Россию, по мнению букмекеров, займет лишь 8-е место.  Первую десятку по итогам «Евровидения» замкнут Нидерланды и Германия.  

Напомним, в конце января стало известно, что Юлия Самойлова определилась с песней, которую она споет на «Евровидении-2018».

11:50, 05 марта, 2018
Александра Бобрович
581
0
#Евровидение\n#конкурс\n#Эстония\n#победы\n#букмекеры\n#ставка\n#Португалия

 

 

 

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