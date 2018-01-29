Юлия Самойлова определилась с песней, которую она споет на Евровидении

Конкурс пройдет в этом году в Лиссабоне.

Москва. Подготовку к Евровидению-2018 начала Юлия Самойлова. Исполнительница уже выбрала песню для конкурса, который пройдёт в этом году в столице Португалии, сообщает russian.rt.com.

В своем твиттере певица пишет: «Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссёром-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем».

Впрочем, название песни пока держится в секрете.

Напомним, на Евровидении-2017 в Киеве Юлия Самойлова не смогла выступить из-за запрета со стороны Службы безопасности Украины. Спецслужба запретила певице, с 13 лет передвигающейся в инвалидной коляске, въезд на территорию страны года из-за поездки в Крым.