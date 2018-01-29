  • $ 55.83 ↓
  • € 69.61 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Юлия Самойлова определилась с песней, которую она споет на Евровидении

      19:11, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:11, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      586
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#искусство\n#музыка\n#Евровидение\n#социальные сети\n#знаменитости\n#Юлия Самойлова
      Фото: pixabay.com
      586
      0

      Конкурс пройдет в этом году в Лиссабоне.  

      Москва. Подготовку к Евровидению-2018 начала Юлия Самойлова. Исполнительница уже выбрала песню для конкурса, который пройдёт в этом году в столице Португалии, сообщает russian.rt.com.   

      В своем твиттере певица пишет: «Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссёром-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем». 

      Впрочем, название песни пока держится в секрете. 

      Напомним, на Евровидении-2017 в Киеве Юлия Самойлова не смогла выступить из-за запрета со стороны Службы безопасности Украины. Спецслужба запретила певице, с 13 лет передвигающейся в инвалидной коляске, въезд на территорию страны года из-за поездки в Крым.

      Юлия Самойлова on Twitter
      19:11, 29 января, 2018
      Евгений Кандаков
      586
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#искусство\n#музыка\n#Евровидение\n#социальные сети\n#знаменитости\n#Юлия Самойлова

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Александр Ессен прокомментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      18:15, 23 января, 2018
      12259

      Мужчина устроил смертельную поножовщину в одном из магазинов Ижевска

      6146
      13:30, 23 января, 2018

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      4694
      09:48, 24 января, 2018

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      4605
      11:56, 25 января, 2018

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      4530
      17:13, 29 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2222

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      1705
      18:10, 28 января, 2018

      В Хабаровске отравились 93 воспитанника и 7 сотрудников гимназии

      1593
      17:55, 27 января, 2018

      В Омской области при пожаре в общежитии погибли пять человек

      1414
      10:40, 28 января, 2018

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      1402
      09:25, 23 января, 2018

      Фуркад обвинил МОК в двойных стандартах после решения не приглашать Шипулина на Олимпиаду

      15:19, 24 января, 2018
      5970

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      2000
      19:24, 26 января, 2018

      В США телеканал CW переснимет сериал «Зачарованные»

      1480
      11:32, 27 января, 2018

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1480
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1418
      16:00, 28 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: выбор гендиректора «Ижстали» и закрытие автобусных рейсов «Ижевск – Уфа»

      Снос старой пожарной части

      26 января, 2018

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      26 января, 2018