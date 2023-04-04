Немецкие компании продлили страховку газопровода «Северный поток»

Берлин. Германия. Контракты на страхование поврежденного взрывами газопровода «Северный поток» продлены немецкими компаниями Allianz и Munich Re. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что страховой полис покрывает не только расходы на ликвидацию последствий диверсии, но и издержки, вызванные прекращением перекачки газа. По мнению источников агентства, это говорит о том, что немецкие инвесторы строительства объекта не теряют надежды повторно ввести его в строй после улучшения отношений с Россией.

Ранее власти Германии заявляли о планах полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Напомним, обе нитки газопровода «Северный поток» были разрушены в результате подводных взрывов 26 сентября 2022 года. Инцидент расследуют совместно Германия, Швеция и Дания, Россию к этому процессу не допустили. 27 марта Совбез ООН отказался создать международную комиссию по расследованию подрывов газопроводов.

Между тем американский журналист Сеймур Херш утверждает, что объект заминировали водолазы из США во время учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.