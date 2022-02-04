Россия увеличит поставки газа в Китай на 10 млрд кубометров в год

Пекин. КНР. Поставки газа из России в КНР будут увеличены на 10 млрд кубометров в год. Договор об этом заключили «Газпром» и китайская корпорация CNPC, пишут «Известия».

После выхода проекта на полную мощность с учетом указанного дополнительного объема Россия будет ежегодно перегонять в Китай 48 млрд кубометров. В эту цифру входят и поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири», уточнили в пресс-службе «Газпрома». Также стало известно, что речь идет о голубом топливе с месторождений Дальнего Востока и Сахалина.

Новость об увеличении объемов продажи газа на 10 млрд кубометров проанонсировал также президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, которая состоялась 4 февраля.

Отметим, указанный объем поставок в Китай (48 млрд кубометров) почти равноценен тому количеству газа, который планировалось отправлять в Европу по «Северному потоку-2» (55 млрд кубометров). В настоящее время ввод в эксплуатацию этого газопровода находится под вопросом из-за политического давления США и Евросоюза на власти и бизнес Германии.