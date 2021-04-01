Германия подготовила сухопутное продолжение «Северного потока-2»

Трубопровод EUGAL протянулся на 480 км от севера Германии до границы с Чехией.

Любмин. Германия. Немецкие строители довели трубопровод EUGAL до проектной мощности прокачки. Об этом сообщила компания-оператор Gascade, пишет «Российская газета».

Основная функция EUGAL – прием газа из «Северного потока-2», так что он по сути является продолжением этого трубопровода. Длина EUGAL - 480 километров от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе.

В настоящее время уже работает первая нитка EUGAL мощностью 30,9 млрд кубометров газа в год. С 1 января 2020 года через нее перегоняют газ из «Северного потока-1».

Со второй ниткой мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год, сообщили в Gascade.