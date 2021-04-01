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Германия подготовила сухопутное продолжение «Северного потока-2»

18:22, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Германия подготовила сухопутное продолжение «Северного потока-2»
18:22, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Германия\n#Россия\n#энергетика\n#Европа\n#бизнес\n#экономика\n#море\n#газ
Фото: nord-stream2.com
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Трубопровод EUGAL протянулся на 480 км от севера Германии до границы с Чехией.

Любмин. Германия. Немецкие строители довели трубопровод EUGAL до проектной мощности прокачки. Об этом сообщила компания-оператор Gascade, пишет «Российская газета».

Основная функция EUGAL – прием газа из «Северного потока-2», так что он по сути является продолжением этого трубопровода. Длина EUGAL - 480 километров от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе.

В настоящее время уже работает первая нитка EUGAL мощностью 30,9 млрд кубометров газа в год. С 1 января 2020 года через нее перегоняют газ из «Северного потока-1».

Со второй ниткой мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год, сообщили в Gascade.

18:22, 01 апреля, 2021
Евгений Кандаков
156
0
#Германия\n#Россия\n#энергетика\n#Европа\n#бизнес\n#экономика\n#море\n#газ