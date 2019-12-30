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Всемирный банк анонсировал новый экономический кризис и обвинил в нем Китай

11:27, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Всемирный банк анонсировал новый экономический кризис и обвинил в нем Китай
11:27, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
83
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#экономика\n#банки\n#Китай\n#экономический кризис\n#долги\n#финансы и деньги
Фото: twitter.com/ktovkurse
83
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Причиной может стать рост закредитованности государственных и частных компаний.

Вашингтон. США. О возможном начале нового мирового экономического кризиса предупредил Всемирный банк. Аналитики финансового учреждения считают, что он окажется более тяжелым по последствиям, чем предыдущий, пишет портал «Регион online».

Предыдущий кризис произошел более 10 лет назад и был спровоцирован ипотечным кризисом в США, разорившим некоторые банки.

Следующий удар по мировой экономике может нанести рост долговой нагрузки на частные и государственные компании, считают эксперты. Они указывают на то, что объем мирового долга достиг отметки в 246 триллионов долларов – это в 3 раза больше стоимости всех товаров и услуг, вырабатываемых в мире.

Кстати, в последние 10 лет активнее всего росла закредитованность государственных и частных предприятий Китая. С 2010 года соотношение непогашенных обязательств КНР к ВВП страны выросло почти на три четверти. Общая сумма долгов превысила 20 трлн долларов США. В связи с этим «родиной» нового мирового кризиса может стать именно Китай - опасаются эксперты Всемирного банка.

11:27, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
83
0
#экономика\n#банки\n#Китай\n#экономический кризис\n#долги\n#финансы и деньги

 

 

 


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