Почти в три раза увеличился экспорт рапсового масла из Удмуртии в Китай

15:30, 20 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Китай\n#рапс
Источник фото: ИИ
С начала года в Поднебесную уже отправили более 2 000 тонн продукта.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии вывезено 2042,14 т рапсового масла в Китай, что в 2,7 раза выше аналогичного периода 2025 года (745,56 т). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Например, 17 февраля, была проконтролирована отправка 896,54 т рапсового масла. Вся продукция перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Всё соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

