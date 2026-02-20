Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года из Удмуртии вывезено 2042,14 т рапсового масла в Китай, что в 2,7 раза выше аналогичного периода 2025 года (745,56 т). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Например, 17 февраля, была проконтролирована отправка 896,54 т рапсового масла. Вся продукция перед отправкой прошла документарный и лабораторный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Всё соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.