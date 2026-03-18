Шанхай. Китай. В Китайском городе Шанхай работает бар, названный в честь удмуртского национального блюда табани. Информацию обнаружил корреспондент «Сусанина».

Бар находится практически в самом центре города по адресу: Hengshan road, 191 (улица Хэншань, 191). Работает каждый день с 11:00 до 00:00.

Помимо фирменных табаней, заведение специализируется в основном на русской и грузинской кухнях. В меню представлены блины с различными начинками; борщ с хлебом; гуляш; перец, фаршированный говядиной; грузинский бадриджани, а также различные салаты. Напитки часто подаются с икрой.

Туристы и экспаты из России ставят высокие оценки бару за возможность поесть вкусную еду «как дома».