Сарапул. Удмуртия. В марте 2026 года в Удмуртии планируют открыть первый в республике фиджитал-центр. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Сарапула Виктор Шестаков.

«Он располагается на базе спортивного комплекса «Позитрон». Фиджитал-центр станет пространством для цифровых видов спорта и физической активности с умным мониторингом здоровья для людей всех возрастов», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что это станет современным и принципиально новым пространством. По мнению мэра, это привлечёт внимание больше всего со стороны молодёжи.

Отметим, что фиджитал-центр как таковой — современная спортивная площадка, объединяющая классический (физический) и цифровой (диджитал) спорт в едином пространстве. Они включают зоны для компьютерных игр, консолей и виртуальной реальности, совмещённые с полями для мини-футбола, стритбола и воркаут-площадками. Такие центры созданы для гармоничного развития, предлагая тренировки и турниры, где важна как физическая форма, так и цифровые навыки.

