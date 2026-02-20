Закрыть
В селе Красногорское стартовали Республиканские сельские зимние спортивные игры

10:08, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Красногорский район\n#сельские спортивные игры\n#спорт\n#соревнования
Источник фото: vk.com/denisparakhin
Соревнуются 950 спортсменов из 25 районов Удмуртии.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе дали начало XXXII Республиканским сельским зимним спортивным играм (0+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

В селе Красногорское собрались 950 атлетов из 25 районов Удмуртии. Они будут бороться за медали в 14 видах спорта. Для победителей и призёров подготовлены 93 комплекта наград. 

Первые соревнования состоялись 19 февраля: дартс среди спортивных семей, соревнования по стрельбе, полиатлон, баскетбол, ловля рыбы на блесну со льда и другое. А вечером на стадионе провели торжественное открытие игр. 

«Сегодня я поддерживал хоккеистов. Атмосфера невероятная, как на крупных матчах. А на лыжных гонках болельщики устроили живые коридоры», — отметил в своих соцсетях зампредседателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Впереди ещё два спортивных дня, игры продлятся до 21 февраля.

«Скоро мы узнаем, кто станет районом-победителем!», — написал Денис Парахин.

Напомним, что на время проведения зимних сельских спортивных игр в Красногорском районе запретили продажу алкоголя.  

