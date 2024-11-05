Восемь шайб пропустила «Ижсталь» в матче с «Норильском»

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» уступила в матче на выезде со счётом 8:3. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

«Сталевары» встретились с ХК «Норильск» во дворце спорта «Арктика».

На 4-й минуте ижевские спортсмены открыли счет. При большинстве гол забил Стрельцов. Во второй половине периода «сталевары» удвоили преимущество, играя в меньшинстве. Шайбу забросил Барсуков. Спустя минуту «Норильск» отыграл одно очко. Ещё через две минуты хозяева коробки сравняли счёт. Через несколько секунд счёт стал уже 3:2 в пользу «Норильска». Во втором периоде «Ижсталь» пропустила три гола. В заключительном отрезке «сталевары» забросили третью шайбу, но хозяева ответили на это ещё двумя голами.

Встреча завершилась со счётом 8:3 в пользу «Норильска».

«По самоотдаче, по борьбе к ребятам претензий нет — играли, боролись. Хорошо начали игру, повели 2:0. Но наша проблема, идущая за нами по всему сезону — грязная игра, много удалений. Пропустили шесть голов в меньшинстве, сами три забили — два в меньшинстве, один в большинстве. Работаем над меньшинством, построением. Я думаю, время придёт, и мы порадуем своих болельщиков», — прокомментировал игру и. о. главного тренера ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.