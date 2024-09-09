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Ижевский «Урал» стал победителем Кубка Госсовета Удмуртии по футболу

12:15, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Ижевский «Урал» стал победителем Кубка Госсовета Удмуртии по футболу
12:15, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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0
#спорт\n#футбол\n#стадион динамо\n#турнир\n#Госсовет Удмуртии
Фото: Пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики
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В финале команда из Ижевска одолела воткинский «Газовик» со счётом 3:1.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился футбольный турнир за Кубок Госсовета Удмуртии (0+), посвящённый 30-летию республиканского парламента. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики.

В финале между собой сразились команды «Урал» из Ижевска и «Газовик» из Воткинска. Основное время матча завершилось ничьёй 1:1, однако после серии пенальти уверенную победа одержала ижевска команда «Урал», завершив матч со счётом 3:1.

Лучшими игроками матча стали Павел Шадрин из команды «Газовик» и Илья Тюриков из команды «Урал».

По словам председателя Госсовета Владимира Невоструева, Кубок Государственного Совета планируется сделать ежегодным.

«Радует, что наконец-то мы провели в Ижевске такое большое спортивное мероприятие. Более двух третей стадиона «Динамо» заполнены, на матч приехали представители порядка 30 муниципальных образований, это дорогого стоит. Мы, безусловно, будем продолжать работу по популяризации футбола в нашей республике», – рассказал председатель Федерации футбола Удмуртии Тимур Ягафаров.

Напомним, турнир стартовал в начале сентября, всего в играх участвовало более 30 команд из разных городов и районов Удмуртии.

12:15, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
12
0
#спорт\n#футбол\n#стадион динамо\n#турнир\n#Госсовет Удмуртии