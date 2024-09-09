Ижевский «Урал» стал победителем Кубка Госсовета Удмуртии по футболу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился футбольный турнир за Кубок Госсовета Удмуртии (0+), посвящённый 30-летию республиканского парламента. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Удмуртской Республики.

В финале между собой сразились команды «Урал» из Ижевска и «Газовик» из Воткинска. Основное время матча завершилось ничьёй 1:1, однако после серии пенальти уверенную победа одержала ижевска команда «Урал», завершив матч со счётом 3:1.

Лучшими игроками матча стали Павел Шадрин из команды «Газовик» и Илья Тюриков из команды «Урал».

По словам председателя Госсовета Владимира Невоструева, Кубок Государственного Совета планируется сделать ежегодным.

«Радует, что наконец-то мы провели в Ижевске такое большое спортивное мероприятие. Более двух третей стадиона «Динамо» заполнены, на матч приехали представители порядка 30 муниципальных образований, это дорогого стоит. Мы, безусловно, будем продолжать работу по популяризации футбола в нашей республике», – рассказал председатель Федерации футбола Удмуртии Тимур Ягафаров.

Напомним, турнир стартовал в начале сентября, всего в играх участвовало более 30 команд из разных городов и районов Удмуртии.