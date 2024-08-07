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Впервые чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с ПОДА прошел в Удмуртии

15:25, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Впервые чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с ПОДА прошел в Удмуртии
15:25, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Удмуртия\n#стрельба
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
43
0

На соревнования приехали спортсмены из 22 регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые прошел чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соревнования проводились на базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина.

Медали разыгрывались между 66 спортсменами из 22 регионов России. Среди участников соревнований — трёхкратный призёр Паралимпийских игр Сергей Малышев из Саратовской области, победители и призёры кубка мира Марина Абдуллина и Оксана Березовская, а также самый возрастный стрелок чемпионата — заслуженный мастер спорта России, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр Валерий Пономаренко.

Первое место соревнований заняла команда Белгородской области, за ней расположились спортсмены из Москвы, а бронзу чемпионата забрала команда из Саратовской области.

15:25, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#Удмуртия\n#стрельба