Иван Черезов о знакомстве с «Ижевской винтовкой»: собирали снег в лесу и накидывали на трассу

Ижевск. Удмуртия. Российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира Иван Черезов рассказал о своём первом участии в «Ижевской винтовке». Историей из детства зампредседателя Госсовета Удмуртии поделился в эфире радио «Адам» 11 января.

«Моё первое знакомство с «Ижевской винтовкой» — это был, по-моему, 1989 год, когда нам ещё было 9-10 лет. Снега было немного. Нас, подрастающее поколение молодое, пригласили для того, чтобы подготовить трассу. И мы, я помню, лопатами собирали снег в лесу и накидывали на трассу. И нам за это даже заплатили», — рассказал собеседник.

Ну а серьёзный старт у Ивана Черезова на «Ижевской винтовке» состоялся в 2001 году.

«Мороз. И эстафета. И все думали, отменят, не отменят. Внутреннее состояние было как раз таким, что всё отменится. Но объявили, что гонку проводим. И мы тогда выиграли. Впервые поднялся на пьедестал в этой гонке. Это одно из ярких событий, первых запоминающихся», — признался Иван Юрьевич.