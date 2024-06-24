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На фестивале «Быг-быг» в Удмуртии приготовят самый длинный блинчик с кашей

16:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На фестивале «Быг-быг» в Удмуртии приготовят самый длинный блинчик с кашей
16:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
617
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#рекорд\n#еда\n#блины
Фото: unsplash.com (Evgheni Russu)
617
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Также гости смогут попробовать средневековые блюда от этно-кулинара Юрия Габрова.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии на десятом гастрономическом фестивале «Быг-быг» (18+) установят рекорд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района. 

Мероприятие пройдёт 28 и 29 июня в деревне Старые Быги Шарканского района. Здесь планируется приготовить самый длинный «мыльымен ӝуко» (с удмуртского — «блинчик с кашей»).

Также гости фестиваля смогут отведать средневековые блюда от известного этно-кулинара Юрия Габрова. 

На мастер-классах все желающие приготовят «пересьмон» («перепечи»), «сяртчынянь» («пироги из брюквы»), «варсь» («ржаной напиток»), «картошка пэпэ» («картофельные чипсы»), сливочное масло и многое другое. 

16:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
617
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#рекорд\n#еда\n#блины