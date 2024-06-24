На фестивале «Быг-быг» в Удмуртии приготовят самый длинный блинчик с кашей

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии на десятом гастрономическом фестивале «Быг-быг» (18+) установят рекорд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района.

Мероприятие пройдёт 28 и 29 июня в деревне Старые Быги Шарканского района. Здесь планируется приготовить самый длинный «мыльымен ӝуко» (с удмуртского — «блинчик с кашей»).

Также гости фестиваля смогут отведать средневековые блюда от известного этно-кулинара Юрия Габрова.

На мастер-классах все желающие приготовят «пересьмон» («перепечи»), «сяртчынянь» («пироги из брюквы»), «варсь» («ржаной напиток»), «картошка пэпэ» («картофельные чипсы»), сливочное масло и многое другое.