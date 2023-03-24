32 команды прибудут в Ижевск Ижевск на Суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

Ижевск. Удмуртия. С 8 по 16 апреля впервые в Ижевске пройдёт Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», за чемпионство сразятся 450 девушек и юношей страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

32 сильнейшие школьные баскетбольные команды со будут соревноваться за звание лучших в одном из самых масштабных спортивных проектов для школьников старшего возраста.

Игры пройдут на пяти площадках: коворке «Арена», физкультурно-оздоровительных комплексах «БаскетДом» и «Металлург», спортивных залах Удмуртского государственного университета и Ижевской медицинской академии.

На базе комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина состоится

финальный день соревнований.

В рамках ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» впервые пройдёт турнир между педагогами и наставниками, приуроченный к Году педагога и наставника, объявленного в России в 2023 году.

Удмуртию на Суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» по итогам регионального этапа представит команда девушек Глазовской гимназии №8 и юношей Кизнерской школы №2.

От педагогов и наставников республики в суперфинале выступит команда — сборная дивизиона «Юго-запад», занявшая 1 место в региональном турнире 12 марта на базе СК «ИГМА».

«Удмуртия впервые принимает такое мероприятие на своей территории, и мы гордимся предоставленной возможностью. Этот год — год 100-летия отрасли как на российском уровне, так и в республике, что подчёркивает значимость события. Мы желаем удачи спортсменам, верим в нашу сборную и их победу», — прокомментировал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Напомним, Удмуртия вошла в топ-5 по количеству участвующих команд в ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2022-2023. Всего в нем приняли участие 607 команд из 351 общеобразовательной организации городов и районов.