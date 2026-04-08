Ижевск. Удмуртия. В первом финальном туре Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» (18+) команда «ИжГТУ-Динамо» выиграла один матч из трёх. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

За 1-4 место борются четыре команды: «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска, «Энергострой» из Москвы, «Колос» из Ставрополя и «Волжанин‑2» из Костромы. С 3 по 5 апреля в Ижевске прошёл первый финальный тур. Для местных волейболистов это были последние домашние матчи сезона.

В первой игре против «Колоса» со счётом 3:1 выиграла команда «ИжГТУ-Динамо». Затем ижевские спортсмены проиграли «Волжанину-2» и «Энергострою» со счетом 2:3.

«Несмотря на эти поражения, команда показала отличную игру и настоящую волю к победе», — отметил министр.

Заключительный финальный тур пройдёт в Москве с 24 по 26 апреля (18+). Именно там будут определены победители и призёры соревнований.