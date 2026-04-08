Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Команда «ИжГТУ-Динамо» допустила два поражения в первом финальном туре Чемпионата России по волейболу

14:00, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия
#баскетбол
#игры
#финал
В финале волейболисты выиграли один матч.

Ижевск. Удмуртия. В первом финальном туре Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» (18+) команда «ИжГТУ-Динамо» выиграла один матч из трёх. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

За 1-4 место борются четыре команды: «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска, «Энергострой» из Москвы, «Колос» из Ставрополя и «Волжанин‑2» из Костромы. С 3 по 5 апреля в Ижевске прошёл первый финальный тур. Для местных волейболистов это были последние домашние матчи сезона.

В первой игре против «Колоса» со счётом 3:1 выиграла команда «ИжГТУ-Динамо». Затем ижевские спортсмены проиграли «Волжанину-2» и «Энергострою» со счетом 2:3.

«Несмотря на эти поражения, команда показала отличную игру и настоящую волю к победе», — отметил министр. 

Заключительный финальный тур пройдёт в Москве с 24 по 26 апреля (18+). Именно там будут определены победители и призёры соревнований.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

