Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» завершил регулярный «Фонбет» чемпионат России среди мужских команд Суперлиги. Как сообщает пресс-служба команды, по итогам сезона клуб занял 12-е место в турнирной таблице.

В заключительной части чемпионата команда вела упорную борьбу за попадание в десятку сильнейших, что давало бы право участия в стадии «плей-инн» и шанс на выход в плей-офф. Несмотря на все усилия, «Купол-Родники» не удалось подняться выше 12-й строчки.

Финальные матчи регулярного сезона команда провела на выезде:

В Тамбове «Купол-Родники» уступили местному клубу с минимальной разницей — 81:82. Затем в Москве баскетболисты сразились с ЦСКА-2. Гостевой матч получился напряжённым: команда смогла вернуться в игру, но в итоге уступила со счётом 81:85. Завершающая игра сезона тоже была не из легких: встреча с ревдинским «Темп-СУМЗ» завершилась поражением — 83:89.

Руководитель клуба Константин Стародумов отметил, что сезон выдался неудачным, но команда проявила характер и волю к победе.

Борьба за итоговые позиции продолжается. С 14 по 16 апреля команда отправится в Барнаул, где сыграет матчи за 11–14-е места. Соперниками «Купол-Родников» станут: баскетбольный клуб «Барнаул» (Алтайский край), баскетбольный клуб «Металлург» (Магнитогорск), баскетбольный клуб «Тамбов» (Тамбовская область).